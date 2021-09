Dopo il disservizio registrato nella giornata di giovedì da diversi utenti, che non sono riusciti ad accedere alla piattaforma per circa 35 minuti, Dazn corre ai ripari: nei prossimi giorni il broadcaster omaggerà i clienti danneggiati di un mese di visione senza ulteriori costi. Dazn ribadisce inoltre che "prosegue il dialogo con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza".

(Il Messaggero)