Il presidente della Roma, Dan Friedkin, è a Ginevra per l'assemblea generale dell'Eca, l'associazione che raggruppa tutti i più importanti club europei, esclusi Juventus, Real Madrid e Barcellona. Un segnale forte quello della proprietà giallorossa, presente per la prima volta: Friedkin è accompagnato dal Chief Operating Officer Francesco Calvo. Avrà modo di incontrare il presidente della Uefa Ceferin, mentre Infantino farà il suo discorso in video collegamento.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE