Dalla termocamera al lavoro a Ibiza: chi è Gari, il preparatore che cura Spinazzola

La bella notizia della giornata di ieri è stata senz'altro rivedere Leonardo Spinazzola lavorare sul campo di Trigoria. (...) A seguirlo con grande attenzione è il suo preparatore, Stefano Gari. Dall'inizio della riabilitazione non lo ha mai lasciato solo (...) Gari è fisioterapista ma anche osteopata: anni di studio per unire diverse tecniche che comprendono anche la posturologia e la kinesiologia applicata (...) La particolarità del metodo vede l’ausilio della termocamera, permettendo di rilevare i vari flussi di calore che si manifestano nelle diverse patologie muscolo-scheletriche. Tale approccio consente di individuare lesioni, tensioni fasciali e problematiche posturali rendendo più precisa e meticolosa la valutazione dell’atleta. (...) . Molto apprezzato a Trigoria, è stato scelto per seguire con attenzione il recupero di Spinazzola. Ieri era con lui in campo per osservare ogni esercizio svolto senza palla ma che hanno permesso di testare per la prima volta il tendine d'Achille lesionato all'inizio di luglio. I due sono inseparabili al Fulvio Bernardini, ma non solo: qualche settimana fa per staccare la spina e concentrarsi sul recupero sono volati per qualche giorno a Ibiza per lavorare in spiaggia.

