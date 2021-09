Dal Sassuolo al Sassuolo, i due anni dorati di Mkhitaryan

Dal Sassuolo al Sassuolo, così iniziò l'avventura di Mkhitaryan alla Roma il 15 settembre due anni e così ripartirà dopo la sosta per le Nazionali. Due stagioni fa, l'armeno ci mise poco a conquistare tutti, appena 22 minuti che gli bastarono per il primo gol con la nuova maglia. Nonostante una prima stagione in cui ha dovuto convivere con tanti infortuni, in questi due anni Mkhitaryan è stato il giocatore in assoluto più decisivo della rosa.



25 gol e 21 assist, il bottino finora raccolto nella capitale dall'ex Arsenal e Manchester United. E anche per questo Mourinho l’ha voluto ancora con sé, nonostante qualche ruggine risalente ai tempi dello United. E Mkhitaryan in questa stagione ha già segnato contro la Fiorentina oltre ai due assist messi a disposizione contro Trabzonspor e Salernitana.

(Gazzetta dello Sport)