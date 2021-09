“Da tristi a motivati”. Mourinho tra slogan e stoccate a Calafiori

«Trasformare la tristezza in motivazione». E' questa la frase che Mourinho ha voluto rilasciare ieri per caricare la squadra dopo la sconfitta contro il Verona e in vista della gara di questa sera contro l'Udinese. Vincere è importante, soprattutto per arrivare al meglio al derby contro la Lazio in programma domenica sera. Lo Special One manderà in campo i suoi migliori giocatori, ma dei dubbi di formazione persistono. Basti ascoltare le sue parole su Calafiori, che potrebbe non essere schierato dal primo minuto al posto dell'infortunato Vina e al suo posto potrebbe essere preferito Ibanez fuori posizione. «Ragazzo valido, ma ha 19 anni e poche partite in Serie A. Magari è valido per noi, se si fa la stessa domanda alle 4-5 squadre più forti della Serie A magari i loro allenatori rispondono che non è valido, perché loro hanno 2 giocatori forti e d’esperienza per ruolo: ha bisogno di tempo per diventare giocatore maturo» le parole di Mourinho. In avanti Zaniolo potrebbe godere di un turno di riposo, al suo posto scalda i motori El Shaarawy.

(La Repubblica)