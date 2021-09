Da svincolato a ingaggiato in poche ore: Lazio-Salernitana, il caso Gondo agita Figc e Lega

REPUBBLICA.IT (M. PINCI) - C’è un caso che in queste ore agita Federcalcio e Lega Serie A. È un caso quasi diplomatico, che riapre una questione capace di tenere aperto fino all’ultimo giorno utile – e oltre – la lista delle 20 società che dovevano costituire il campionato di Serie A. Il paradosso è che protagonista ne sia un calciatore che in Serie A non ha mai giocato. Si chiama Cedric Gondo, ha 24 anni e un percorso di carriera particolare. Due anni fa infatti, era passato dal Rieti alla Lazio, che il giorno dopo l'aveva prestato alla Salernitana, dove era rimasto due anni.

A giugno però Gondo è tornato alla Lazio. Proprio nei giorni in cui Lotito era alle prese con un problema non semplice: spossessarsi della Salernitana per permetterne l’iscrizione in Serie A.

[...] Veniamo all’attualità. Martedì, in concomitanza con la chiusura del mercato, la Lazio ha risolto il contratto con Cedric Gondo. Che quindi, dal 31 agosto, si è trovato a essere un calciatore senza squadra. Svincolato. Nemmeno il tempo di diventarlo e i siti di calciomercato già riportavano la sua nuova destinazione: “E’ tutto fatto con la Salernitana”. Approfondendo, si scopre così che poche ore dopo lo svincolo, Gondo ha ricevuto in effetti una proposta dal suo vecchio club: la mattina del 1 settembre, la Salernitana ha chiesto in Lega di poter depositare il contratto del calciatore ormai svincolato. Situazione che però, una volta arrivata all’attenzione della Figc, ha fatto sussultare più d’uno. Ora l’operazione è sub judice: è stato chiesto un approfondimento su quando sia stato depositato lo svincolo e quando il contratto con la Salernitana. Una dinamica che fa temere, legittimamente, un tentativo di aggirare quel divieto di operazioni tra Salernitana e Lazio che è uno dei vincoli che hanno permesso l’iscrizione dei campani in Serie A. [...]