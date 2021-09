Conferma per Locatelli, Pessina c'è. Cristante-Sensi, una maglia per due

Cercasi un altro Jorginho, che ha giocato due partite da titolare e in teoria dovrebbe saltare la terza, quella di Reggio Emilia. Lui vorrebbe giocare e Mancini di solito non rinuncia al suo regista. Ma ha studiato soluzioni. . Le opzioni sono due. La prima, come Mancini stesso ha fatto credere: Sensi in regia con al fianco Pessina, che di fatto è il vice Barella, e Locatelli mezz'ala sinistra, come a Basilea. Ma il calciatore dell'Inter non è stato benissimo durante la prima parte del ritiro della Nazionale e quindi ecco una seconda opzione. Che non prevede Sensi dal primo minuto. Ma Locatelli al centro (che il regista lo fa nella Juve), con Pessina sempre a destra e Cristante a sinistra. Il romanista è un suo uomo di fiducia, uno di quelli che può spendere sia al centro che come mezz'ala, è uno che sa fare gol, ha il tiro dalla distanza. Ruolo quello che sa ricoprire anche Zaniolo, che però ieri ha saltato l'allenamento per una contusione alla coscia sinistra, regalino della sfida contro la Svizzera.

(Il Messaggero)