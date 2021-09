Colpo di stato e paura: rinviata Guinea-Marocco

Colpo di stato in Guinea, paese in cui nella giornata di oggi si sarebbe dovuta disputare la gara tra la squadra di casa, in cui milita anche il giocatore della Roma Diawara, e il Marocco. La Fifa però si è vista costretta a rinviare la partita e la situazione resta da monitorare, visto che nonostante la squadra marocchina abbia lasciato il paese, il colonnello Mamady Doumbouya, che ieri ha guidato le forze speciali nell'assalto al palazzo presidenziale, ha abolito la costituzione e chiuso l'ingresso del paese. Da capire quindi se i giocatori guineani potranno tornare ai propri club di appartenenza.

(gasport)