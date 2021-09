In occasione del match di domani contro il Sassuolo, la Roma scenderà in campo con una patch speciale sulla maglia: il club giallorosso ha infatti deciso di sostenere la causa di UNHCR, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. Le divise dei calciatori saranno poi messe all'asta, con il ricavato che verrà devoluto in favore della popolazione afghana. L'iniziativa prende corpo in occasione del 70' anniversario della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.

(Il Messaggero)