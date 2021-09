Ciclone Pinto: “Al mercato della Roma do 7,5. Mou il più grande, Pellegrini rinnova”

“Il voto al mercato? Otto, se pensiamo che è stato il più difficile del calcio forse anche di più, ma visto che c’è sempre margine per migliorare direi 7,5“. Il giorno dopo la fine del suo primo mercato alla guida della Roma, è tempo di bilanci per Tiago Pinto. E poiché tutte le operazioni fatte dalla società giallorossa sono state il risultato di un lavoro di squadra, il general manager si è presentato in conferenza stampa accompagnato dal suo team: dal vice Morgan De Sanctis al segretario generale Maurizio Lombardo, fino a Lorenzo Vitali e Daniele Muscarà (legal) e Roberto Fonzo (finance). "Abbiamo il miglior allenatore al mondo, abbiamo fatto qualcosa che forse non si è capita bene, tanto cambiamento nella struttura vicina alla squadra e questo rende la Roma più vicina al successo“. È stato un mercato pieno di spine, bloccato dai tanti esuberi. “Non voglio giustificarmi, ma avevamo più di 60 giocatori a contratto. Vediamo quante società hanno venuto più di 30 giocatori, con ingaggi così elevati: è vero che molti sono andati in prestito, ma non posso entrare nella testa dei giocatori. È un rimpianto, perché abbiamo lavorato tanto per portare offerte degne. Io rispetto le decisioni di tutti, ma non è facile trovare 5-6 offerte importante che non danneggino i contratti e che poi non vengono accettate: ringrazio il 95% dei giocatori e dei procuratori. Calciatori importanti hanno fatto uno sforzo, altri no. Ora abbiamo 10 finestre di mercato aperte e 3 o 4 soluzioni possibili, lavoriamo per questo“. Alla fine non è arrivato il centrocampista chiesto da Mourinho. “Pure lo chef della cucina me lo ha chiesto (rie, n.d.r.): abbiamo 5 o 6 centrocampisti e abbiamo deciso di non prendere nessuno. Con Xhaka non abbiamo portato avanti l’interesse e in quel momento è stato un rimpianto perché lui voleva venire, poi abbiamo pensato alle cose più urgenti“. Secondo Pinto non sarà un problema il rinnovo di Pellegrini: “Lui vuole la Roma e la Roma lui“

(corsera)