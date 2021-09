Caso tamponi Lazio: Lotito rischia il posto in consiglio federale

Nella giornata di domani presso il salone d’onore del Coni si riunirà il Collegio di garanzia a Sezioni Riunite per decidere in merito alla sentenza relativa al caso tamponi che ha coinvolto la Lazio e, soprattutto, il suo presidente Claudio Lotito. Ultimo atto di un'indagine che ha visto il numero uno biancoceleste essere inibito per 12 mesi. Il lasso di tempo, secondo le regole della Lega, costringerebbe Lotito a rinunciare al posto all'interno del consiglio federale e per questo motivo nella giornata di domani, ultima possibilità per un cambio di decisione, verrà discusso soprattutto questo punto.

(gasport)