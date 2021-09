Campo Testaccio: la Lnd per ora incassa il 'no'

Si continua a cercare una soluzione per Campo Testaccio. La lettera spedita dal Dipartimento Sport e Politiche Giovanili del Comune al Presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia, in cui si evidenzia l'impossibilità di una concessione per la realizzazione di un campo da calcio a 11, non è una bocciatura definitiva, ma per ora il progetto della Lnd non andrà avanti. I proponenti dovranno presentare un'integrazione sui documenti per la realizzazione, ma la presenza di autodemolitori nell'area adiacente al campo - uno dei quali ha di recente ottenuto la proprietà per usucapione - rappresenta un ostacolo.

Al momento la promessa della Raggi, quella di realizzare un campo a 11, sembra irrealizzabile. La proposta alternativa è quella di una cordata interessata all'area per la realizzazione di un centro con dieci discipline sportive coinvolte. Anche la Roma era interessata a Campo Testaccio, ma l'impossibilità di realizzare un campo a 11 ha fatto desistere il club.

(Corsport)