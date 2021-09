Caccia alla settima vittoria. A Verona guai in difesa

Una Roma rimaneggiata quella che questa sera scenderà in campo al Bentegodi contro l'Hellas Verona. I giallorossi infatti sono costretti a rinunciare a Matias Vina, che non è partito con la squadra a causa di una botta rimediata mercoledì in allenamento. Al suo posto pronto Calafiori, ma per tutelarsi lo Special One ha deciso di convocare anche Tripi. Non al meglio anche Mkhitaryan, che è partito con la squadra e che dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando il suo posto a El Shaarawy. Pochi i dubbi di formazione per il resto della rosa, con Mourinho che punta alla settima vittoria in altrettante gare, che gli permetterebbe di migliorare ancora il suo precedente record che non lo aveva mai visto vincere più di quattro partite ad inizio stagione.

(La Repubblica)