IL ROMANISTA (L. CONTUCCI) - Come immaginabile, in questa stagione ci sono difficoltà per l'acquisto dei biglietti, per via delle note vicende. Il problema si pone in particolar modo per la Curva Sud centrale, esaurita in abbonamento nelle scorse stagioni. Lo scrivo senza giri di parole: è ora che l'A.S. Roma si dia una svegliata. Se abbiamo apprezzato il costo estremamente ridotto dei biglietti delle partite di Conference, è anche vero che non si possono perdere – nel 2021 – ore di lavoro per acquistare telematicamente un biglietto. [...]

Per Roma-CSKA la situazione è stata diversa, la società ha messo in vendita in parallelo i biglietti per abbonati (con il vantaggio di prendere per sé e per altri il tagliando a prezzo scontato) e non abbonati: davvero la Roma pensa che per un Roma-CSKA non si riescano a vendere 3.500 biglietti di Curva Sud in prelazione dopo due anni di astinenza e con Mourinho in panchina? Forse non si è ancora capito che tifoseria è la nostra! Ma se pure dovesse accadere, la vendita libera risolverebbe comunque il problema. [...]

PRELAZIONE REALE - La prelazione deve essere ESCLUSIVAMENTE riservata agli abbonati per almeno due giorni e questi dovrebbero poter acquistare solo il proprio biglietto o quello per altri abbonati del settore Curva Sud: per le partite importanti i biglietti andranno esauriti in poche ore, per quelle molto meno importanti la prelazione di due giorni consentirà comunque il sold out, che comunque verrebbe garantito dalla successiva vendita libera. E, se vogliamo dirla tutta, dovrebbero essere garantiti, prima della vendita libera, anche agli abbonati per le coppe della stagione 2019-20. In questo modo gli abbonati vengono realmente rispettati.

I VECCHI ABBONATI - Aprire da subito, per i vecchi abbonati, anche la vendita dei biglietti per la Curva Nord, consentendo, ove possibile, anche agli abbonati di Curva Sud di avere biglietti per la Curva Nord (e altri settori… non il contrario, ovviamente): questo consentirebbe – per chi ha poco tempo da perdere o per altre ragioni – di alleggerire la spinta per la Sud ed anche di rispettare chi ha avuto l'abbonamento in Nord che attualmente vive nell'incertezza. E, perché no, anche un "effetto Marassi", con tifo sia dalla Sud che dalla Nord.

I SERVER - Società esterna che cura la vendita dei biglietti: duole dirlo, ma siamo al terzo mondo. Io non so che server abbiano, ma questi signori – con cui immagino la Roma abbia un contratto – dovrebbero garantire degli standard di efficienza. Se la Roma vuole, mando un collage di tutti gli screenshot che ricevo da parte delle persone in fila telematica: prima stai in fila per un'ora-dieciminuti-trentaminuti, finisci la fila e dopo dieci minuti dall'ora "x" ti dice che i biglietti sono già esauriti, ci riprovi mille volte e ottieni la stessa risposta, poi ti appare un'altra schermata e si blocca al pagamento, poi ci riprovi e alla fine – forse – dopo un'ora o più ce l'hai fatta, dopo che sei stato lì per mollare perché il meno esperto o chi ha un lavoro leggendo "ci dispiace, non ci sono più posti disponibili in questo settore" anche se non è vero, desiste.

VOUCHER - Chiarire se il voucher può essere utilizzato per le partite di campionato, visto che alcuni tifosi hanno avuto problemi per utilizzarlo. Ora, questo può essere tollerabile inizialmente, durante il rodaggio, ma non credo che nell'era delle spedizioni su Marte il problema sia insormontabile: se non lo si riesce a risolvere, allora si cambi società di distribuzione oppure si riorganizzi la cara e vecchia fila Anni 80: almeno quando arrivo allo sportello il biglietto lo prendo.