Beffa per stadi cinema e teatri. Slitta il decreto

Dopo che il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera ad aumentare la capienza degli stadi dal 50% al 75%, il governo non ha ancora discusso dell'adozione di un decreto dedicato al tema. Nella giornata di ieri infatti si è riunito il Consiglio dei Ministri, che non ha però discusso dell'ampliamento del numero di tifosi negli stadi. L'argomento verrà dibattuto nella prossima settimana, quando la Serie A sarà in pausa per lo stop delle Nazionali, e si potranno sfruttare questi giorni per limare i dettagli per ospitare più tifosi sugli spalti. Il decreto arriverà, ma al momento tutte le società non possono far altro che attendere nuove indicazioni.

(La Repubblica)