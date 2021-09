Bancarelle, libri e stampe: Josè è proprio Special

José Mourinho è di tutti. Ne ha data esemplare testimonianza quando, fermatosi alle bancarelle con esibizione di stampe e libri in Piazza Fontanella Borghese. «Ma è lui?» – è stata la domanda dei presenti che, sollevandosi, è giunta fino al Mausoleo di Augusto. Era proprio lui che se ne andava a spasso per l’Urbe già innamorato dei marmi e delle scheggiature di Roma antica. Mentre il mister osservava quanto era esposto sulle bancarelle e finendo magari su Fernando Pessoa, suo illustre conterraneo, forse avrà pensato a “Una sola moltitudine”, ma come nuovo sistema di gioco per la Roma, vale a dire una strategia volta innanzitutto a non prenderle e poi ad elaborare con autorità delle astute controffensive. Nessuno aveva nella Piazza il coraggio di andare incontro a Mourinho, di “infastidirlo” e questo perché si vedeva che voleva gustarsi in solitudine ogni cantuccio di Roma. Ma il coraggio l’ha invece avuto Claudia, una giovane donna che lì gestisce alcune bancarelle. È stata lei a chiamarlo e a chiedergli se era possibile immortalarsi in una istantanea. Con un sorriso lieve Josè ha risposto con un sì composto ma gioviale.

(gasport)