Balzaretti: "La Roma davanti è davvero molto forte e c’è l’entusiasmo che porta Mourinho"

GASPORT - Federico Balzaretti, ex giocatore della Roma, ha rilasciato questa mattina alcune dichiarazioni sulle pagine del quotidiano sportivo nazionale in cui ha commentato il calciomercato dei club italiani. Tra le varie squadre analizzate ci sono anche i giallorossi di José Mourinho. Queste le sue parole: "La Roma ha un primo grande acquisto: Zaniolo. Mancano forse un difensore e un centrocampista che non sono riusciti a prendere, ma davanti è davvero molto forte e c’è l’entusiasmo che porta Mourinho".