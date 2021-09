Avversaria nuova: la 196ma tra coppe e campionato

La Roma affronterà oggi alle 18:45 lo Zorya Luhansk in Conference League. Fondata nel 1923 come Metallist, divenne Zorya solo negli anni 90. Nel 1972 vinse il campionato sovietico e sarà la 196ma squadra affrontata tra campionato e coppe ed entrerà a far parte degli 8 club affrontati solo una volta, insieme ad Arezzo, Entella, Monopoli, Potenza, Siviglia, Strasburgo, Tromsoe e Vis Pesaro. Contro Inter, Milan e Juventus ha giocato 207, 191 e 195 partite, per un totale di 593 che rappresenta circa il 16% dei 3.772 match disputati, considerando tutte le competizioni. La prima avversaria ufficiale fu il Livorno. In Serie A la prima fu l'Alessandria, in Europa lo Slavia Praga, mentre la prima nelle competizioni internazionali moderne l'Hannover.

(corsera)