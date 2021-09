Automobile rubata ai genitori: Villar chiede aiuto sui social

Non è un periodo per Gonzalo Villar. Poco considerato da Mourinho, il centrocampista spagnolo è stato protagonista di una disavventura fuori dal campo: è stata rubata la macchina dei suoi genitori. È stato lo stesso Villar a spiegare la cosa su Twitter, allegando una foto dell’auto. “Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hanno rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Quando sono andati a prenderla per tornare in Spagna purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa…Grazie!”. Tanti messaggi di solidarietà da parte dei tifosi, ma c’è stato anche chi, con ironia, gli ha consigliato di comprare una macchina più grande per un viaggio così lungo.

(corsera)