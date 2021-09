Arte, tifo e cortesia: lo Special One nel cuore di Roma

Dalla sua nuova abitazione nel cuore di Parioli, tra un tifoso che giura di averlo visto passeggiare ed uno che spera di incontrarlo presto, Josè Mourinho prepara il suo primo derby della Capitale. Questo il contesto in cui lo Special One ha iniziato a vivere nelle ultime settimane: tra palazzi di ambasciate e circoli ricreativi, con tanto di cartello su una mostra di Raffaello, le vie santificate dai nomi dei pittori.

E Massimo Carpineti, 65enne ex calciatore di Serie C che ora gestisce un bar che vende anche giornali, racconta così l'allenatore: «Mourinho è gentile, lo dicono tutti – racconta –. Quando non va a Trigoria passeggia tanto per il quartiere. A volte va a mangiare da solo in un ristorante qui vicino ed è sempre disponibile coi tifosi. Non creda, qui ce ne sono»

E intanto il tecnico portoghese pensa agli uomini da impiegare per sopperire alla mancanza di Lorenzo Pellegrini, squalificato per l'espulsione rimediata contro l'Udinese. In casa Roma si è anche provato a capire se ci fossero appigli legali per evitare la squalifica del numero 7, ma niente da fare. L'errore di Rapuano non si può correggere. El Shaarawy sembra in pole per sostituire il capitano, ma il tempo stringe: oggi sarà il giorno delle ultime riflessioni da fare a Trigoria, visto che Mourinho ha ordinato il ritiro.

(gasport)