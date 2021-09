All’Olimpico in 30 mila: il piano della Questura per evitare disordini

Il timore, lo spiega bene un agente che si occupa di ordine pubblico, è che «dopo tanta energia sopita il ritorno allo stadio di due tifoserie accese possa sfociare in scontri». Attorno al derby più atteso c’è una macchina della sicurezza imponente. I tifosi di Lazio e Roma torneranno a vivere un derby da protagonisti allo stadio dopo 609 giorni. L’ultimo incontro con le tifoserie in presenza risale al 26 gennaio 2020, finì 1-1. L’attenzione della questura, che teme disordini tra le due fazioni o scontri con le forze dell’ordine, è molto alta. E, anche la questione Green Pass occupa un posto di rilievo. Tutt’attorno allo stadio sarà istituita la zona pedonale come per gli Europei. Per consentire un rapido accesso all’impianto sportivo, la questura raccomanda a tutti i tifosi di «presentarsi ai varchi di controllo muniti, laddove possibile, delle versioni digitali del biglietto e del Green pass». Inoltre, i tifosi sono invitati a seguire le indicazioni presenti sul biglietto, anche per l’orario d’ingresso. Dalla questura si aspettano il tutto esaurito ma rispetto alla massima capienza consentita per le norme anti Covid (il 50 per cento del totale, circa 32 mila spettatori) fino alla tarda serata di ieri c’erano ancora disponibili circa 4mila biglietti per la Tribuna Tevere e per la Monte Mario.

(La Repubblica)