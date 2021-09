“Allenare l’ego”, l’ultima invenzione di Mou lo psicologo

Nella conferenza di presentazione della partita di questa sera tra Roma e CSKA Sofia, Mourinho ha sottolineato a più riprese come le partite vinte siano state solo cinque e non cinquanta. Un modo per cercare di tenere i piedi per terra e richiamare la squadra ad avere la massima attenzione in vista della prima uscita di Conference League. Dall'altro lato però è anche vero che, come sottolineato da El Shaarawy, «l’entusiasmo va alimentato», Ecco allora che lo Special One ne inventa un'altra delle sue, una seduta di team building durante una cena di martedì sera nel centro della Capitale. Il tutto ovviamente fatto anche per richiamare i tifosi fuori dal ristorante e dare quel tocco in più per caricare la squadra e far vedere anche ai proprietari l'amore dei tifosi per questi colori. Adesso però è tempo di pensare alla partita, in campo alle 21 questa sera con alcuni piccoli cambi, vedi Smalling che potrebbe tornare dal primo minuto o il ballottaggio a centrocampo tra Diawara e Villar.

(La Repubblica)