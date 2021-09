Alla ricerca dei romani perduti

Danilo Cataldi e Riccardo Calafiori: due ragazzi romani che puntano ad essere protagonisti nel derby. Il primo spera in una maglia da titolare, il secondo dovrebbe essere il sostituto prescelto di Vina, alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio. Ma se nessuno dei due scenderà in campo domani, dopo 55 anni tornerà a disputarsi un derby senza romani in campo dal primo minuto.

La reazione di Riccardo Calafiori agli stimoli di Mourinho c'è stata, forte e chiara. Il ragazzo non è stato certo felice delle parole spese dal tecnico portoghese nella conferenza stampa pre-Udinese, ma la prestazione contro i friulani del terzino ha mostrato la pasta di un giocatore sì giovane, ma capace di reagire ai momenti di difficoltà. Abilità che appare quasi scontata per un ragazzo che ha iniziato a fare i conti con infortuni gravissimi già da quando aveva 16 anni.

