Alla conquista di Mou. Da Kumbulla a Borja, le seconde linee ora cercano spazio

In attesa che termini la pausa delle Nazionali e riprenda il campionato, a Trigoria la Roma tornerà a lavorare in vista della sfida al Sassuolo. Vista l'assenza di alcuni giocatori chiave nello scacchiere di José Mourinho, ecco che per sei giocatori arriva l'opportunità di mettersi in mostra e scalare le gerarchie. In difesa ci sono Marash Kumbulla e Bryan Reynolds, che sperano di poter subentrare nei rispettivi ruoli visto che fino a questo momento sono stati usati solo per piccole parti di gara. A centrocampo invece Diawara e Villar devono riabilitarsi, visto che in più occasioni sembravano prossimi a lasciare la Capitale. In attacco scalpitano El Shaarawy, che vuole riconquistare anche la maglia azzurra per il Mondiale, e Borja Mayoral, che nelle gerarchie è diventato il terzo attaccante delle rosa.

(gasport)