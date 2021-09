Abraham stringe i denti. Ibanez, questione di ruolo

Mourinho vuole tornare a vincere, ma il turno infrasettimanale a pochi giorni dal derby contro la Lazio non aiuta il tecnico portoghese. Sono molti infatti i giallorossi che dovranno stringere i denti e giocare due partite in pochi giorni, visto che lo stesso Special One ha confermato ieri in conferenza stampa di non avere una rosa all'altezza delle grandi squadre della Serie A. Ibanez sarà della partita, da capire se farà rifiatare Mancini o se prenderà il posto di Calafiori a sinstra vista l'assenza di Vina. A centrocampo nessun dubbio, mentre in attacco stringerà i denti Abraham che martedì ha accusato un leggero fastidio muscolare nonostante si sia allenato in gruppo. Zaniolo potrebbe riposare, al suo posto pronto Carles Perez.

(Il Messaggero)