Abraham sceglie i miti per... La gloria. Sabry cerca spazio nello staff di Mou

Per un calciatore i modelli sono importanti, ed è stato lo stesso Tammy Abraham a svelare quali sono i suoi: Adebayor - «Da piccolo mi chiamavano come lui. Aveva tecnica ed era alto, proprio come me» -, Drogba, conosciuto al Chelsea, Lewandowski, Kane - «Se ha una chance, segna. E aiuta sempre i giovani» - e, il preferito, Henry.

Intanto l’ex giocatore della nazionale egiziana e del Benfica, Abdel Sattar Sabry, potrebbe presto entrare a far parte dello staff della Roma. Lo rivela lo stesso Sabry, che dice: «Mourinho mi voleva già al Tottenham. Attendo una risposta fra pochi giorni».

(gasport)