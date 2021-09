Abraham rialza la Roma. Ma quanta fatica per Mou

Una partita piena di emozioni e di alti e bassi. La Roma di Mourinho conquista la vittoria contro l'Udinese, mettendosi alle spalle la sconfitta di Verona, ma la sofferenza è tanta e i friulani hanno messo in difficoltò i giallorossi fino al triplice fischio. Agli uomini dello Special One basta il gol di Abraham, che partita dopo partita continua a dimostrare il proprio valore ed entrare nel cuore dei tifosi. Una Roma che nel primo tempo domina e oltre a trovare una rete colpisce anche due pali. Il secondo gol che potrebbe chiudere la partita però non arriva e il calo fisico nella ripresa è evidente, al punto che i bianconeri vanno vicini al pari negato solo da grandi prestazioni di Rui Patricio. Adesso c'è il derby, ma Mou sarà costretto a rinunciare al suo giocatore più in forma visto che Lorenzo Pellegrini dovrà scontare una giornata di squalifica a causa dell'espulsione rimediata ieri.

(gasport)