Abraham ama già Roma: un'immagine lo ha stregato

Tammy Abraham cerca il primo gol all'Olimpico. Ha segnato a Salerno e in casa finora è stato sfortunato, colpendo due pali. Vuole abbracciare idealmente i tifosi che lo hanno subito fatto diventare un beniamino. L’inglese si è allenato durante la sosta a Trigoria e ha recuperato la migliore condizione. [...]

La Roma ha dovuto battere la concorrenza di Arsenal e Atalanta, Abraham non ha resistito al fascino della Città Eterna, che ha già cominciato ad amare. Con la sua ragazza Leah Monroe, influencer londinese, gira spesso per le vie del Centro, gli capita di andare a cena anche dalle parti dell’Aventino, dove ha visitato il Giardino degli Aranci. Non si è fatto sfuggire la suggestiva immagine della Cupola di San Pietro visibile dalla serratura del portone all'entrata del giardino dei Cavalieri di Malta, uno dei posti più romantici della Capitale. [...]

(Corriere dello Sport)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO