Zola: "Abraham? Entusiasmo, fisico e senso del gol. Mourinho tra i migliori al mondo"

Ha rilasciato un'intervista sulle colonne della rosea Gianfranco Zola: tanti i temi trattati dall'ex giocatore, che ha parlato fra le altre cose anche di Tammy Abraham e della Roma di Josè Mourinho. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Posso solo parlarne bene. Ha un sacco di entusiasmo, un grandissimo fisico e un senso del gol notevole. Deve migliorare tecnicamente nel gioco con la squadra. Roma è un bel salto di qualità per lui. Ha il grosso vantaggio di arrivare dalla Premier, dove c’è marcia in più sul piano del ritmo. Mourinho è uno dei migliori al mondo, ha ottenuto risultati ottimi o eccezionali ovunque. Qui ha una squadra buona ma non la più forte, forse nemmeno tra le più forti, quindi lui la deve trasformare in vincente, o che competa per il titolo. Quando si lavora a così alto livello, colmare certe differenze non è semplice. Ma lui ha nelle corde questa capacità. È l’allenatore adatto per Roma, lui è uno che trascina e lì è importante creare l’atmosfera giusta per fare rendere di più i giocatori, in certe cose è bravissimo. Darà tanto lavoro pure a voi giornalisti".