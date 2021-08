Zaniolo, il riscatto è colorato di azzurro

Doveva essere il giorno del suo grande rientro in Serie A, ma alla fine proprio per la troppa voglia di fare Nicolò Zaniolo domenica sera contro la Fiorentina è stato costretto a lasciare il campo per somma di ammonizioni. Niente di grave ovviamente, non cambia l'idea che i tifosi e Mourinho hanno di lui, un talento pronto ad affermarsi come stella del panorama italiano. Il giocatore però non può che essere dispiaciuto, visto che con la sua giornata di squalifica sarà costretto a saltare la sfida con la Salernitana. Prima però c'è la gara di ritorno dei playoff di Conference League e poi, magari, il ritorno in azzurro. Venerdì infatti verranno diramate le convocazioni per il ritiro di Coverciano in programma il 30 agosto. Nicolò spera di esserci, ritrovando la Nazionale alla quale era stato costretto a rinunciare dopo l'infortunio.

(Il Messaggero)