Zaniolo: «E' un nuovo inizio, arriva dopo il periodo più buio della mia vita»

E' gioia Zaniolo: a 400 giorni dal suo ultimo gol in gara ufficiale il classe '99 torna a segnare. Vittima sacrificale il Trabzonspor in Conference. Una gioia immensa per Nicolò, che dopo la rete si è fermato per qualche secondo a terra, colmo di emozione, prima di ricevere l'abbraccio dei suoi compagni. «Dopo il gol ho pensato a tutto il mio percorso, all’anno in cui i compagni giocavano e io no, ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Questo per me è un nuovo inizio, ho passato il momento più buio della mia vita ma ora sono felice di come sto diventando», ha spiegato il gioiellino giallorosso alla fine del match.

Intanto la Roma, con Mou, si coccola anche un altro pupillo: Lorenzo Pellegrini. «Deve firmare il rinnovo il prima possibile - spiega il tecnico a fine partita -. Se non va in Nazionale firma in questi giorni, altrimenti quando rientra. Così siamo tutti felici perché è importante per noi, adesso e nel futuro. Lui è fantastico con il club e il club è fantastico con lui. La firma deve arrivare subito».

(gasport)