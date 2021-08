Zaniolo è tornato: corsa, gol e sorrisi. Brilla Karsdorp, che allontana Florenzi

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro il Betis Siviglia, ma la preparazione ha già regalato molti sorrisi al nuovo tecnico giallorosso José Mourinho. Lo Special One infatti ha ritrovato un Nicolò Zaniolo già in forma e pronto a dare tutto per tornare in campo nella prossima stagione. Discorso simile per Edin Dzeko, che nonostante alcune voci di mercato continua a dare ottime risposte al tecnico. Il bosniaco sa che con Mou potrebbe chiudere al meglio gli ultimi anni della sua carriera ad alti livelli. Discorso diverso invece per Diawara, ultimo nelle gerarchie del centrocampo e che Tiago Pinto ha provato a inserire nella trattativa per arrivare a Xhaka dell'Arsenal. Dubbi anche su Reynolds, che non garantisce una valida alternativa a Karsdorp che è titolare inamovibile, e Carles Perez, che ha ottenuto molta fiducia nelle prime amichevoli ma che poi è calato con il passare dei giorni.

(gazzetta.it)

