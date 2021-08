DOpo l’Eur, il Torrino, la casa di Totti e ora Casal Palocco, Nicolò Zaniolo cambia casa e chissà che questo non lo responsabilizzi ancora di più. Andato via Dzeko, il peso della manovra offensiva sarà anche su di lui. Nicolò ha vissuto un precampionato perfetto. La condizione è cresciuta di partita in partita e questa, per la Roma, è la notizia migliore. Nicolò sa che il suo momento è arrivato.

(gasport)