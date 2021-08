Xhaka resta a Londra

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Questo matrimonio non s'ha da fare. Non si tratta ovviamente delle nozze tra Renzo e Lucia ma di quello tra Xhaka e la Roma, promessi sposi da inizio estate ma destinati - a differenza dei protagonisti manzoniani - a non arrivare al lieto fine. A chiudere definitivamente la telenovela dell'estate giallorossa è stato proprio lo svizzero che ieri, dopo aver segnato un gol nell'amichevole persa dall'Arsenal contro il Chelsea, ha pubblicato su Instagram alcune foto della partita con un messaggio inequivocabile: «È bello sentirsi a casa».

Parole che fanno eco a quelle del tecnico Arteta, che dopo il match ha blindato il centrocampista: «Resterà con noi. È un uomo chiave della nostra squadra. Il fatto che sia voluto scendere in campo fa capire quanto sia legato al club». La trattativa con la Roma è saltata a causa del divario incolmabile tra l'offerta dei giallorossi - 15 milioni bonus inclusi - e i 25 milioni richiesti dai Gunners, che non hanno indietreggiato di un centimetro dopo aver fissato il prezzo. Tiago Pinto ha provato anche a proporre alcune contropartite tecniche (non solo Diawara) ma la dirigenza londinese non ha preso in considerazione questa possibilità. L'Arsenal infatti considera Xhaka uno dei pezzi pregiati della rosa e, dopo un Europeo giocato alla grande, ha proposto al calciatore un rinnovo fino al 2025 con aumento dell'ingaggio.

A Trigoria sono già al lavoro per individuare un'alternativa - Koopmeiners potrebbe tornare di moda - ma dopo gli arrivi di Rui Patricio, Vina (siamo ai dettagli per la fumata bianca) e Shomurodov si penserà prima a piazzare i giocatori in esubero. Florenzi, Pedro, Santon e Olsen saluteranno nelle prossime settimane mentre si continua a cercare un club disposto a pagare gli ingaggi di Nzonzi, Pastore e Fazio. Nel frattempo Shomurodov, dopo aver superato le visite mediche e svolto alcuni test fisici al Fulvio Bernardini, ha raggiunto il ritiro in Portogallo insieme a Cristante e - tra oggi e domani - verrà ufficializzato. Se Mourinho sceglierà di farlo esordire, i tifosi potranno vederlo in azione già mercoledì contro il Belenenses. Il battesimo all'Olimpico invece è in programma il 14 agosto, durante la presentazione della prima Roma di Mourinho.