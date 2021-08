Vina alla Roma, ora è ufficiale: “Che orgoglio”

Arriva finalmente, a un paio di settimane dal suo sbarco nella capitale, l'ufficialità del trasferimento di Matias Vina in giallorosso. La Roma verserà nelle casse del Palmeiras 13 milioni più bonus variabili oltre ad una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo. Queste le prime parole del laterale uruguaiano:

"Sono entusiasta. Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e di scendere in campo".

(corsera)