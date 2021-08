Villar in tribuna, ma le cessioni vanno a rilento

IL TEMPO (A. AUSTINI) - In tribuna. Com’era successo a Reynolds in coppa. Mourinho continua a inviare segnali chiari, sperando almeno in un regalo finale dal mercato. Stavolta è toccato a Villar guardarsi la partita dagli spalti. «Scelta tecnica» fa sapere la Roma, ma non è un mistero che lo spagnolo sia considerato «sacrificabile» al pari di Diawara. E alla partenza di uno dei due è stata legata la possibilità di prendere un centrocampista più gradito a Mourinho.

Ma fino a ieri sera non c’era traccia di trattative avanzate, così come per la cessione degli esuberi: da Nzonzi a Olsen, da Pastore a Santon, senza contare Fazio col quale ormai si va verso lo scontro legale, rischiano di restare tutti a libro paga della Roma salvo offerte al fotofinish. Mancano ormai due giorni alla chiusura delle trattative. «A inizio mercato avevamo 30 giocatori da cedere - ricorda Pinto - ne abbiamo sistemati tanti e aspettiamo fino alla fine del mercato. Borja Mayoral? Vogliamo tre attaccanti in rosa, lui è un giocatore importante, non mi aspetto che la sua situazione cambi».