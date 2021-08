Villar e Diawara contestati: Pinto a caccia del regista

Anche quando difende Diawara, Jose Mourinho regala indicazioni: «Non c'è da fare un dramma. Il mercato è aperto fino al 31, può succedere qualcosa, ma può accadere anche che rimarrà con noi». Tradotto: il calciatore è sul mercato. «La porta si può aprire in due direzioni. Magari è più facile che si apra in uscita che in entrata. Conoscete qualche allenatore soddisfatto della sua rosa? Magari Pochettino, ma nessuno oltre lui». Un modo elegante e indiretto per ribadire il concetto. All'appello mancano almeno un regista e un terzino destro. Il refrain è però il solito: si compra soltanto se si vende uno tra Diawara e Villar. Anche lo spagnolo ad un tweet di complimenti di un tifoso, ha risposto: «Non è possibile se dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c...». Replica che è stata rimossa. Perde quota intanto la pista Loftus-Cheek, rimangono in auge quelle di Zakaria e Sergio Oliveira. Da registrare anche un sondaggio per Witsel, entrato in orbita Juventus.

(Il Messaggero)