Nuovo vertice in Serie A fissato per venerdì: i club torneranno a riunirsi per decidere sull'eventuale apertura di Dazn che permetterebbe a Sky di trasmettere le 7 partite esclusive della piattaforma streaming in bar, hotel e ristoranti. Oltre al voto favorevole dell'assemblea servirà quello dell'Antitrust. Intanto Dazn lavora anche ad un accordo di partnership distributiva con Tim, sempre riservato agli esercizi commerciali.

(gasport)