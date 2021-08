Vaccino per la Roma: boom di giovanissimi

Grande successo nell'iniziativa che ha permesso a 250 giovani tra i 12 e i 20 anni di vaccinarsi contro il Covid e ottenere pure gadget marchiati As Roma ed un biglietto per assistere all'amichevole di domani tra giallorossi e Raja Athletic Club. Tutti esauriti i posti prenotati sul sito della Regione messi a disposizione per l'iniziativa.

Così Andrea Magrini, direttore sanitario dell'hub La Vela del Policlinico di Tor Vergata: «È stato un successo. Domani avremo altri ragazzi, quelli della Lazio, ci sono già circa 300 prenotazioni. Con il coinvolgimento delle due società sportive siamo riusciti a far passare il messaggio a ragazzi e ragazze: così potranno entrare allo stadio in sicurezza. Ovviamente chi avrà ricevuto solo la prima dose, dovrà fare comunque il tampone. Ma è un primo passo verso la sicurezza. L'obiettivo? Non portare in giro il virus. Inoltre i ragazzi potranno stare più tranquilli anche con il ritorno tra i banchi di scuola».

(Il Messaggero)