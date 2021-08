Pronti a tutto per la sensibilizzazione: questo il messaggio lanciato da As Roma, Regione Lazio e Croce Rossa che regaleranno un biglietto per Roma-Raja Casablanca a tutti i giovani tra i 12 e i 20 anni che nella giornata di domani si recheranno nell'hub di Tor Vergata per ricevere la prima o la seconda dose di vaccino contro il Coronavirus. Ticket in omaggio anche per chi accompagnerà un minorenne.

(Il Messaggero)