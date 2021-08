TRABZONSPOR-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LAROMA24.IT - La Roma continua il suo avvicinamento verso la prima gara ufficiale della stagione. La squadra di José Mourinho infatti, dopo le tante amichevoli disputate durante questa preparazione estiva, è pronta ad affrontare il Trabzonspor nella gara di andata dei playoff di Conference League. I giallorossi, che domenica scenderanno in campo contro la Fiorentina per la prima di Serie A, vogliono partire con il piede giusto e per questo lo Special One manderà in campo i suoi migliori giocatori. In porta giocherà Rui Patricio. Difesa a quattro con Vina e Karsdorp sugli esterni, mentre al centro come annunciato ieri giocheranno Mancini e Ibanez. Davanti la difesa si rivede la coppia Cristante e Veretout, mentre dietro Shomurodov il tridente dovrebbe essere composto da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Vina, Ibanez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Shomurodov.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Vina, Ibanez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Shomurodov.

IL TEMPO: Rui Patricio; Vina, Ibanez, Mancini, Karsdorp; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Shomurodov.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov. TUTTOSPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.