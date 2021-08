Trabzonspor o Molde: oggi si sa la rivale

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Si conoscerà stasera l’avversaria della Roma nella prima gara ufficiale della stagione. La vincente della sfida Molde-Trabzonspor affronterà i giallorossi nel playoff della nuova Europa Conference League, con gare di andata (19 agosto in Norvegia o in Turchia) e ritorno (il 26 all’Olimpico) a cavallo del debutto in campionato contro la Fiorentina. Alle 18 di oggi si gioca il ritorno del preliminare in casa del Molde, si riparte dal 3-3 maturato all’andata una settimana fa in Turchia. Da quest’anno nelle competizioni Uefa non vale più la regola del gol «doppio» in trasferta, quindi in caso di pareggio stasera con qualsiasi punteggio si andrebbe ai preliminari. Il club giallorosso ha già abbozzato il piano di viaggio per le due possibili destinazioni, intanto Mourinho potrà testare i suoi sabato sera all’Olimpico nell’ultima amichevole estiva organizzata contro il Raja Casablanca. Sarà l’occasione per vedere all’opera per la prima volta il nuovo acquisto Viña e di osservare i progressi di Shomurodov, già a segno al debutto assoluto con la maglia della Roma in casa del Betis Siviglia. Da verificare le condizioni di capitan Pellegrini, che nell’allenamento di martedì ha subìto una ginocchiata sulla coscia destra. L’infortunio non desta preoccupazioni, gli esami hanno escluso guai seri e dovrebbero bastare alcune sedute differenziate per superare il problema. Ieri allenamento doppio, con fase tattica nel pomeriggio. Tutti presenti, ad eccezione di Pellegrini, del lungodegente Spinazzola e di Villar, alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio.