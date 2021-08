Totti a Empoli saluta Andreazzoli e fa scouting di baby campioni

Francesco Totti a Empoli per salutare il suo ex allenatore alla Roma Aurelio Andreazzoli. Ha pranzato con l’allenatore, che lui ha avuto sia come collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, sia come guida tecnica della prima squadra nel 2013, dopo l’esonero di Zdenek Zeman. Con loro anche il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Pietro Accardi. Corsi ha fatto visitare al campione del mondo di Germania 2006 tutto il complesso sportivo sulle colline empolesi, dove c’è la vera ‘cantera’ dell’Empoli che in questa stagione ha raggiunto lo scudetto con la Primavera. Per Totti, oggi impegnato nel settore dello scouting, quale miglior luogo di Monteboro per scovare i prossimi campioni.

(gasport)