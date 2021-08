Torna la voglia di stadio? Mica tanto: più di 60mila biglietti rimasti invenduti

Il fine settimana appena concluso verrà ricordato non solo come la data di inizio della Serie A 2021/2022, ma anche come quella in cui i tifosi sono potuti rientrare negli stadi. La Lega ha spinto per poter riavere il pubblico all'interno degli impianti, anche se i numeri purtroppo non sembrano essere incoraggianti. Sarà il periodo estivo o la paura della pandemia, ma nella prima giornata del massimo campionato italiano nessuna squadra è riuscita a effettuare un sold out per la propria partita. Sono stati infatti 60 mila i tagliandi rimasti invenduti, il 37% dei biglietti disponibili. Il problema rischia di diventare pesante per i club sul lungo periodo, ma nel breve periodo gli stadi aperti a metà costringono una categoria di lavoratori ad entrare in crisi. Gli steward infatti con questi numeri hanno visto calare la loro presenza negli impianti del 60%.

(La Repubblica)