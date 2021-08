Tegola in difesa, si ferma Smalling

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La prima gara ufficiale è in programma domani in casa del Trabzonspor, ma la Roma fa già i conti con gli infortuni. Ad alzare bandiera bianca è stato Smalling, che nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione muscolare al flessore: una brutta tegola per Mourinho che perde il centrale - reduce da una stagione travagliata - almeno per le prossime due settimane. Nel frattempo a Trigoria è stato accolto ufficialmente Tammy Abraham, che ha svolto il primo allenamento individuale al Fulvio Bernardini: «Si percepisce quando un club ti vuole veramente - le parole dell’attaccante - non appena la Roma si è detta interessata ha chiamato tutti i giorni. Questa squadra merita la Champions League e di giocarsi dei trofei. Sono qui per raggiungere questi traguardi». L’inglese è ripartito ieri pomeriggio per Londra e tornerà in Italia dopo aver ottenuto il visto: Mourinho spera di averlo a disposizione per la Fiorentina. Capitolo cessioni: Alessandro Florenzi sta per salutare di nuovo la Roma. Non è dato ancora sapere se si tratta di un addio o dell’ennesimo arrivederci ma, nelle prossime ore, il terzino diventerà un nuovo giocatore del Milan. Giallorossi e rossoneri hanno raggiunto l’accordo per un prestito oneroso - a Trigoria incasseranno subito un milione di euro - con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Già oggi Florenzi potrebbe lasciare la Capitale per iniziare la sua nuova avventura milanese. In attesa di novità dai vari Pedro, Pastore, Santon, Olsen e Nzonzi, Tiago Pinto è riuscito a piazzare un altro giovane. Ruben Providence va al Bruges in prestito oneroso con diritto di riscatto. In entrata invece si continua a cercare un centrocampista, prima però il club deve liberarsi almeno di un altro ingaggio importante