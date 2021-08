Tammy più Eldor, attenti a quei due

Abraham e Shomurodov sono compatibili o alternativi? A prima vista, l’inglese sembrerebbe più adatto a ricoprire il ruolo di prima punta e l’uzbeko più duttile, ma nell’amichevole contro il Raja Casablanca ha dato dimostrazione di saper cercare la profondità ma anche giocare per la squadra. L’eredità di Edin Dzeko è nelle loro mani, ma potranno prenderla assieme o la fortuna dell’uno potrebbe danneggiare l’altro?

Mourinho, nelle amichevoli precampionato, ha schierato la Roma con un 4-2-3-1. In fase offensiva la squadra si è spesso schierata con tre difensori, mentre i due esterni salivano quasi all’altezza degli attaccanti. In fase difensiva, invece, la Roma si schiera con un 4-4-2 (Pellegrini saliva al fianco di Dzeko con Mkhitaryan largo a sinistra e, in verità, un po’ a disagio). Nulla vieta di pensare a Shomurodov e Abraham insieme.

L'inglese sarà davvero a disposizione dopo la sosta per le nazionali: è tornato a Londra per motivi burocratici e al ritorno dovrà stare cinque giorni in «quarantena light» a Trigoria.

(Corsera)