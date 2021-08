Tammy il ciclone: conquista tutti e cerca casa

Neanche il tempo di trovare una sistemazione abitativa per sè e per la sua fidanzata Leah Monroe, influencer da quasi centomila followers, che Tammy Abraham si è già preso il cuore dei tifosi della Roma. Del resto l'attaccante arrivato dal Chelsea non ha mai effettuato neanche un allenamento con la squadra, visto il regime di quarantena impostogli dai protocolli. Ma la sensazione è che il classe '97 si sia già pienamente integrato negli schemi di Mourinho. E non gli manca la personalità: nei 90' contro la Fiorentina Abraham si è fatto sentire eccome dai compagni.

Intanto, lo Special One attende novità dal mercato per quanto riguarda i centrocampisti: difficile che Pinto riesca a regalargli una nuova pedina per la linea mediana che abbia caratteristiche diverse da Villar e Diawara, e allora il tecnico si affida a Edorardo Bove, considerato già pronto per stare in prima squadra.

(La Repubblica)