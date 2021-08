Subito Pedro per Sarri

IL TEMPO (L. SALOMONE) - [...] Respira Sarri, respira il diesse Tare che può chiudere le operazioni di mercato portate avanti in questa torrida estate. Il primo regalo si chiama Pedro, lo spagnolo della Roma richiesto dal tecnico toscano che lo adora dai tempi del Chelsea. Visite mediche domani, una corsa contro il tempo per poterlo avere a diposizione già sabato sera a Empoli (biennale da quasi 3 milioni a stagione). Da 35 anni non c’era un passaggio diretto dalla Roma alla Lazio, l’ultimo fu il portiere Malgioglio, quello dello sputo sulla maglia. E prima ancora Ciccio Cordova, De Nadai e Perronema si tratta di eventi molto rari. Il club giallorosso ha provato a chiedere 1.5 milioni per il cartellino, ma alla fine l’operazione è a titolo gratuito sfruttando i benefici fiscali col giocatore che ha riabbracciato Sarri rinunciando a un paio di mensilità. [...]