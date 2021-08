Stadio, si torna a giocare: pronto il piano sicurezza

La Roma si prepara alla prima gara ufficiale di Serie A e a riabbracciare i propri tifosi. Sono infatti 24mila i tagliandi staccati in vista della gara di domenica contro la Fiorentina, ma l'impressione è che si possa andare verso il sold out. In arrivo anche i tifosi della viola, che dovranno seguire le stesse regole dei supporter giallorossi. I controlli e e le forze dell'ordine dovrebbero seguire l'iter già provato per gli Europei e soprattutto per la gara del 14 agosto contro il Raja Cablanca. Necessario esibire il Green Pass, mentre l'area limitrofa allo stadio dovrebbe essere chiusa per permettere ai tifosi di defluire al triplice fischio con il minor rischio di assembramenti.

(Il Messaggero)