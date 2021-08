Stadi: club in attesa del vertice tra Figc e governo

Nella riunione dei presidenti di A (ieri pomeriggio, tutti presenti in collegamento) il tema stadi è stato di nuovo affrontato. Un aggiornamento della situazione, visto che venerdì scorso la Figc aveva scritto al Governo e che sono già stati fissati nuovi contatti per i prossimi giorni: tra oggi e domani il presidente federale Gravina avrà appuntamento con Valentina Vezzali sottosegretario con delega allo sport, che a sua volta vedrà Dal Pino giovedì. L'obiettivo è modificare quanto stabilito nell’ultimo decreto, cioè la misura delle porte aperte al 50%, che con un metro di distanziamento rischia di ridurre ulteriormente la capienza di molti impianti al 25-30%. La controproposta è quella di valutare almeno una disposizione a scacchiera, in modo da arrivare al vero 50% dell’occupazione. Sono necessari tempi rapidi e su questo ovviamente concordano tutti i club. De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato il più esplicito nel sottolinearlo. Entro la settimana sono attese risposte e c’è fiducia perché possa essere trovata una soluzione che soddisfi almeno in parte le esigenze di entrambi i fronti.

(gasport)